**S&P: abbassa outlook Italia a 'stabile' su rischi per riforme, conferma rating BBB** (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - Alla luce dei rischi per le riforme connessi alla fine della legislatura con le dimissioni di Mario Draghi l'agenzia S&P ha abbassato da 'positivo' a 'stabile' l'outlook per l'Italia, confermando invece il rating BBB. Secondo l'agenzia "questi sviluppi potrebbero distogliere l'attenzione dalle riforme chiave e pesare ulteriormente sulla fiducia e sulla crescita in un momento di elevata incertezza e aumento dell'inflazione" a livello europeo e globale. Una evoluzione politica, spiega S&P, che "potrebbe compromettere la tempestiva attuazione delle tappe fondamentali e degli obiettivi da cui dipendono" i fondi del Pnrr che per l'Italia che equivalgono al 7,6% del Pil.

