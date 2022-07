Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione insieme per la festa di compleanno del figlio (Di martedì 26 luglio 2022) Resta ancora un mistero se tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione c’è stata crisi o c’è ancora crisi. La coppia è apparsa di nuovo sui social dopo tanto tempo per festeggiare il compleanno del figlio. Ethan, il primogenito di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ha compiuto 3 anni, per lui hanno organizzato una festa deliziosa, tema Topolino Esploratore. Tutti e quattro si sono vestiti seguendo il tema scelto per il party, la festa è stata perfetta ma i fan continuano ad essere preoccupati. Sorrisi e foto di famiglia ma a tratti Rosa e Pietro sono apparsi distanti o forse solo impegnati nella riuscita della festa, nell’intrattenere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 luglio 2022) Resta ancora un mistero se trac’è stata crisi o c’è ancora crisi. La coppia è apparsa di nuovo sui social dopo tanto tempo per festeggiare ildel. Ethan, il primogenito di, ha compiuto 3 anni, per lui hanno organizzato unadeliziosa, tema Topolino Esploratore. Tutti e quattro si sono vestiti seguendo il tema scelto per il party, laè stata perfetta ma i fan continuano ad essere preoccupati. Sorrisi e foto di famiglia ma a trattisono apparsi distanti o forse solo impegnati nella riuscita della, nell’intrattenere ...

