Roma, Dybala: «Il nostro obiettivo è vincere. Juve? Avevamo un accordo, ma poi hanno fatto altre scelte» (Di martedì 26 luglio 2022) Paulo Dybala, neo acquisto della Roma, si è presentato in conferenza stampa per parlare della sua scelta e degli obiettivi stagionali Paulo Dybala, neo acquisto della Roma, si è presentato in conferenza stampa per parlare della sua scelta e degli obiettivi stagionali. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVI – «Presto per parlare di Scudetto. L’importante è continuare ad avere ambizione dopo aver vinto un trofeo importante. A tutti piace vincere ed è il nostro obiettivo». INTER – «Ho un rapporto molto bello con Marotta, ma non è l’unica squadra con cui abbiamo parlato. Quando è arrivato Tiago Pinto a Torino, però, è cambiato tutto» MOURINHO – «Un piacere enorme la sua chiamata. La dimostrazione di affetto da parte di tutti è stata importante per accettare la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Paulo, neo acquisto della, si è presentato in conferenza stampa per parlare della sua scelta e degli obiettivi stagionali Paulo, neo acquisto della, si è presentato in conferenza stampa per parlare della sua scelta e degli obiettivi stagionali. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVI – «Presto per parlare di Scudetto. L’importante è continuare ad avere ambizione dopo aver vinto un trofeo importante. A tutti piaceed è il». INTER – «Ho un rapporto molto bello con Marotta, ma non è l’unica squadra con cui abbiamo parlato. Quando è arrivato Tiago Pinto a Torino, però, è cambiato tutto» MOURINHO – «Un piacere enorme la sua chiamata. La dimostrazione di affetto da parte di tutti è stata importante per accettare la ...

