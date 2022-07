PSI – La sfiducia a Natella decade Chi l’aveva proposta non si presenta in Consiglio

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 26 luglio 2022) Non sino in aula e la mozione di. Nelle settimane precedenti l’ultimoComunale, l’opposizione cittadina a Palazzo di Città, mostrava tutta la sua fragilità,ndo una mozione diall’assessore Massimiliano, che nel corso dei giorni ha perso pezzi. Dai molti firmatari iniziali – esclusi i consiglieri Dante Santoro e Antonio Cammarota -, nei giorni scorsi, si erano sfilati quasi tutti. E bene, questa mattina, la mozione portata indai gruppi Forza Italia, Fratelli d’Italia e Oltre si sarebbe dovuta discutere, ma i firmati: Celano, Ventura, Pessolano, Sarno e Naddeo hanno preferito non rientrare più in aula, lasciandore la mozione. Un atto senza precedenti che ...