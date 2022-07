Matilde Brandi | il lutto mai dimenticato | “Vola in alto…”

Leggi su kronic

(Di martedì 26 luglio 2022)e ilche non ha mai, una sofferenza forte: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle ballerine che ha illuminato la scena televisiva italiana è lei,. La donna ha dimostrato la sua competenza e talento nella danza grazie alla partecipazione di numerosi programmi televisivi di successo come Fantastico, Bellezze al bagno, Carramba che sorpresa e Club ’92. Sin da bambina il suo sogno le ha fatto realizzare molteplici successi senza tempo da permetterle di realizzarsi come ballerina e di diplomarsi nel 1990 alla scuola del balletto di Roma. curiosità (foto web)La donna comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nell’edizione di Buona Domenica del 1992-1993 in coppia con la bruna Lorenza Mario ...