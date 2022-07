Lazio, niente allenamento per Acerbi e Akpa - Akpro: non vanno in Germania (Di martedì 26 luglio 2022) FORMELLO - Seduta di allenamento mattutina, poi la partenza per la Germania. Non si sono visti Francesco Acerbi e Akpa - Akpro. I due giocatori sono giunti alla fine della loro avventura alla Lazio, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 luglio 2022) FORMELLO - Seduta dimattutina, poi la partenza per la. Non si sono visti Francesco. I due giocatori sono giunti alla fine della loro avventura alla, ...

CorSport : #Lazio, niente allenamento per #Acerbi e #AkpaAkpro: non vanno in #Germania ?? - infoitsport : Niente Napoli, Pedullà: 'Provedel ha scelto la Lazio, via libera nelle prossime ore' - giuoggiuo : @RidTheRock @juventibus Lotito tratta dai 70 in giù, specie se sei la Juventus. Ma soprattutto vuole cash, niente p… - lazio_planet : ? #Lazio, niente ritiro in Germania per #Acerbi e #AkpaAkpro. [@ndl00] - sportli26181512 : Lazio, niente allenamento per Acerbi e Akpa-Akpro: non vanno in Germania: Il difensore e il centrocampista sono sul… -