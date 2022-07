La parte migliore di qualunque matrimonio è il suo divorzio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 luglio 2022) Cari amici napoletani, Se – tra questi afosi giorni di verbosissimi peani e ringraziamenti copiosi per i centrali difensivi e le sottopunte cittadine che strapperebbero lacrime persino a Filomena Marturano – non c’è ancora chi ve l’abbia detto, mi permetto di confidarvelo io: . Lo so. È difficile, quasi blasfemo, sostenerlo senza sentirsi un reietto carbonaro, in una città in cui la fiera della casa è ancora un evento (cui hocipato, decenni addietro, anche io, per carità). Quando si sceglie il top giusto per la cucina. Il legno perfetto per l’armadio in camera da letto. Quando sicipa ai grandi happening allo stadio o alle conferenze stampa adibiti a salutare i nuovi campioni che finalmente vestono le maglie giuste, che vi confidano che amano le mozzarelle, i canili municipali, le canzoni di Pino Daniele. Ma dovete fare un po’ di sforzo, ...