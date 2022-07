Kim Min-Jae è arrivato in Italia: visite mediche e firma con il Napoli (Di martedì 26 luglio 2022) Kim Min-Jae arrivato in Italia. Il difensore sudcoreano sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto con il Napoli. KIM -Napoli. Kim Min-Jae è pronto a sbarcare in Serie A. Il difensore sudcoreano prossimo a diventare un calciatore del Napoli. L’ex Fenerbahce è atterrato a Roma questa mattina dopo una lunghissima trattativa andata avanti tra Italia, Turchia e Corea nelle ultime settimane: il club di Aurelio e Laurentiis voleva Kim come sostituto di Koulibaly e alla fine ha chiuso il colpo nonostante le formalità importanti delle scorse ore. Kim Min-Jae, 26enne sudcoreano, è pronto a legarsi alla maglia azzurra nei prossimi anni: il difensore è il quarto colpo dell’estate napoletana di mercato, il terzo in difesa dopo Olivera e Ostigard, già ... Leggi su napolipiu (Di martedì 26 luglio 2022) Kim Min-Jaein. Il difensore sudcoreano sosterrà lee poi firmerà il contratto con il. KIM -. Kim Min-Jae è pronto a sbarcare in Serie A. Il difensore sudcoreano prossimo a diventare un calciatore del. L’ex Fenerbahce è atterrato a Roma questa mattina dopo una lunghissima trattativa andata avanti tra, Turchia e Corea nelle ultime settimane: il club di Aurelio e Laurentiis voleva Kim come sostituto di Koulibaly e alla fine ha chiuso il colpo nonostante le formalità importanti delle scorse ore. Kim Min-Jae, 26enne sudcoreano, è pronto a legarsi alla maglia azzurra nei prossimi anni: il difensore è il quarto colpo dell’estate napoletana di mercato, il terzo in difesa dopo Olivera e Ostigard, già ...

