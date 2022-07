Incendio vicino all'aeroporto di Firenze: stop ai voli per il fumo (Di martedì 26 luglio 2022) Un Incendio che si è sviluppato nel comune di Lastra a Signa ha costretto alla momentanea sospensione del traffico aereo in arrivo e partenza dall'aeroporto di Firenze. Una decisione presa dalle autorità aeroportuali a causa del fumo sviluppatosi sulla direttrice di decollo e atterraggio degli aerei. L'Incendio, scrive il presidente della Regione Eugenio Giani su Telegram, si è sviluppato in località Sant'Ilario e sul posto sono stati inviati dalla sala operativa "2 elicotteri regionali e 10 squadre di volontariato antIncendio, con i vigili del Fuoco a presidio di alcune abitazioni". Leggi su tg24.sky (Di martedì 26 luglio 2022) Unche si è sviluppato nel comune di Lastra a Signa ha costretto alla momentanea sospensione del traffico aereo in arrivo e partenza dall'di. Una decisione presa dalle autorità aeroportuali a causa delsviluppatosi sulla direttrice di decollo e atterraggio degli aerei. L', scrive il presidente della Regione Eugenio Giani su Telegram, si è sviluppato in località Sant'Ilario e sul posto sono stati inviati dalla sala operativa "2 elicotteri regionali e 10 squadre di volontariato ant, con i vigili del Fuoco a presidio di alcune abitazioni".

