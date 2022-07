Giulia De Lellis è incinta? Retroscena pazzesco: finalmente la verità (Di martedì 26 luglio 2022) Negli ultimi giorni è diventata sempre più insistente la voce di una presunta gravidanza di Giulia De Lellis: qual è la verità? Una fidanzata eccezionale, una zia d’oro e l’amore per i bambini è evidente: l’influencer milanese è veramente incinta? A rispondere è lei stessa che non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Negli ultimi giorni è diventata sempre più insistente la voce di una presunta gravidanza diDe: qual è la? Una fidanzata eccezionale, una zia d’oro e l’amore per i bambini è evidente: l’influencer milanese è veramente? A rispondere è lei stessa che non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia L'articolo proviene da Inews24.it.

VanityFairIt : Accompagnata dal fidanzato Carlo Gussalli Beretta, l'influencer e modella ha organizzato un party a bordo piscina n… - DonnaGlamour : Giulia De Lellis in dolce attesa secondo i fan: la sua risposta… - Novella_2000 : 'Non è che sei incinta?': Giulia De Lellis rompe il silenzio e svela la verità sulla presunta gravidanza - ParliamoDiNews : Giulia De Lellis, perché tutti credono che sia incinta: la sua reazione #giuliadelellis #26luglio - Agato_Agato : @tutticonvocati @massimozampini Vabbè come Giulia De Lellis capirai. -