telodogratis : Matrimonio a prima vista, Francesca Musci rivela: “Abbiamo affrontato un cesareo d’urgenza” - GossipItalia3 : Matrimonio a prima vista, Francesca Musci dopo il parto: “Ho dovuto fare un cesareo d’urgenza, non sono giorni semp… - fanpage : Francesca Musci, protagonista di Matrimonio a prima vista, ha svelato di avere avuto un parto difficile. “Sono stat… - IsaeChia : #Matrimonioaprimavista, Francesca Musci dopo il parto: “Ho dovuto fare un cesareo d’urgenza, non sono giorni sempli… - infoitcultura : Francesca Musci e Andrea Ghiselli genitori -

La gravidanza di, ex concorrente di "Matrimonio a prima vista", è stata serena e senza traumi, fino agli ultimi giorni in cui il suo piccolo ha faticato per voler uscire dal grembo ...La stessaha raccontato su Instagram che il parto non è stato semplice, anzi: è stato necessario un cesareo d'urgenza per la sua salute quella e del bambino, ...La stessa Musci ha raccontato su Instagram che il parto non è stato semplice, anzi: è stato necessario un cesareo d'urgenza per la sua salute quella e del bambino, Riccardo ...Andrea Ghiselli e Francesca Musci dopo Matrimonio a prima vista Italia sono diventati genitori: le prime foto sui social e il racconto del parto ...