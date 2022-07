Ermal Meta confessa la sua malattia e preoccupa i fan: "Ho viso e testa gonfi da giorni", ecco cosa sta succedendo (Di martedì 26 luglio 2022) E' uno dei cantanti italiani più amati degli ultimi tempi. Ma sembra che stia attraversando un brutto momento. Stiamo parlando di Ermal Metal che ha dato un annuncio davvero preoccupante ai suoi fan tramite il proprio profilo social ecco cosa è successo. Ermal Meta è nato a Fier in Albani ma si trasferisce da piccolo qui in Italia con sua madre e i suoi fratelli. Il trasferimento avviene in fretta, la madre ha deciso di portare lontano da un padre violento i suoi figli per proteggerli. Si appassiona alla musica da giovanissimo e a sedici anni sa già suonare la chitarra e il pianoforte. Spinto dalla passione per la musica, mette insieme i suoi primi gurppi. Il primo gruppo musicale formato da Ermal Meta è Ameba 4, non è il frontman del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 26 luglio 2022) E' uno dei cantanti italiani più amati degli ultimi tempi. Ma sembra che stia attraversando un brutto momento. Stiamo parlando dil che ha dato un annuncio davveronte ai suoi fan tramite il proprio profilo socialè successo.è nato a Fier in Albani ma si trasferisce da piccolo qui in Italia con sua madre e i suoi fratelli. Il trasferimento avviene in fretta, la madre ha deciso di portare lontano da un padre violento i suoi figli per proteggerli. Si appassiona alla musica da giovanissimo e a sedici anni sa già suonare la chitarra e il pianoforte. Spinto dalla passione per la musica, mette insieme i suoi primi gurppi. Il primo gruppo musicale formato daè Ameba 4, non è il frontman del ...

