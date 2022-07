Elezioni 2022, Renzi: “Obiettivo 5%, convinti di poterci arrivare” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Elezioni politiche 2022, “l’Obiettivo è arrivare al 5%, siamo convinti di poterci arrivare”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos Matteo Renzi, leader di Italia Viva. “Abbiamo superato i 2mila volontari in un giorno e mezzo. Stiamo preparando la Leopolda, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 settembre e si chiamerà ‘Dammi il 5’: chiederemo a ciascuno di portare 5 amici” dice il senatore in vista della sua kermesse annuale. C’è grande entusiasmo attorno a questa iniziativa”, sottolinea Renzi. Con le Elezioni fissate per il 25 settembre inizia una campagna elettorale ‘lampo’, tutta estiva. Chi sarà più penalizzato? “Dal punto di vista politico è difficile dirlo, è un inedito. Dal punto di vista sostanziale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) –politiche, “l’al 5%, siamodi”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos Matteo, leader di Italia Viva. “Abbiamo superato i 2mila volontari in un giorno e mezzo. Stiamo preparando la Leopolda, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 settembre e si chiamerà ‘Dammi il 5’: chiederemo a ciascuno di portare 5 amici” dice il senatore in vista della sua kermesse annuale. C’è grande entusiasmo attorno a questa iniziativa”, sottolinea. Con lefissate per il 25 settembre inizia una campagna elettorale ‘lampo’, tutta estiva. Chi sarà più penalizzato? “Dal punto di vista politico è difficile dirlo, è un inedito. Dal punto di vista sostanziale ...

christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, il parere di #Cacciari: 'No a una campagna elettorale sul rischio fascismo, perché in quel… - petergomezblog : Elezioni, Calenda: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo p… - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Elezioni, Sala dopo incontro con Letta e Di Maio: 'Non sono della partita, do una mano' - News24_it : Elezioni 2022, ultime notizie. Letta: Sarò il front runner, Salvini a Meloni: Premier scelto da italiani, Calenda:… -