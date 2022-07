Doping | Palomino positivo al Clostebol Metabolita**

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il giocatore dell'Atalanta Jose' Luis. "L'atleta è risultatoalla sostanzaMetabolita", rende noto Nado Italia.

