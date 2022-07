Caldo, arriva la tregua al Nord: da domani bollino verde in 8 città (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – La morsa del Caldo che da settimane non dà tregua si allenterà tra domani e giovedì, almeno al Nord Italia, dove secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute l’allerta temperature ‘hot’ sarà pari zero (bollino verde) in diverse città: 8 domani (Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona), 7 giovedì (Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Se oggi le città da bollino rosso – livello massimo di allerta – sono 13 (Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo), con Bari bollino arancione, nella giornata di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – La morsa delche da settimane non dàsi allenterà trae giovedì, almeno alItalia, dove secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute l’allerta temperature ‘hot’ sarà pari zero () in diverse: 8(Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona), 7 giovedì (Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Se oggi ledarosso – livello massimo di allerta – sono 13 (Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo), con Bariarancione, nella giornata di ...

