Calcio, José Luis Palomino non negativo ad un controllo a sorpresa: sospensione cautelare per il difensore

L'Atalanta ha comunicato che oggi il Tribunale Nazionale Antidoping ha notificato la sospensione cautelare di Josè Luis Palomino: la segnalazione riguarda il Clostebol Metabolita (steroide anabolizzante). Secondo quanto scritto da "La Gazzetta dello Sport", il difensore sarebbe risultato non negativo ad un controllo a sorpresa. Questo il comunicato apparso in serata sul sito ufficiale dell'Atalanta Bergamasca Calcio: "Atalanta BC comunica che in data odierna è stata notificata, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, la sospensione cautelare dell'atleta Josè Luis Palomino". Prosegue la nota del club: "Il Club comunica che, in attesa di valutare i prossimi passaggi ..."

