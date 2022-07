Bagni | “Ho un messaggio per i tifosi”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 26 luglio 2022) Salvatorescettico sul mercato del Napoli: “Sono andati via giocatori di spessore internazionale”.– NAPOLI – CALCIOMERCATO. Salvatore, ex calciatore del Napoli dell’epoca d’oro di Maradona, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da napolipiu.com: «In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto ed è un’opinione che rispetto: io, però, penso che nella prossima stagione potremo fare molto, molto meglio dell’ultima. Il Napoli è ancora forte. Sicuramente forte: lo scudetto era e resta un sogno. Ci proveremo ancora.Sono arrivati nuovi giocatori bravi, determinati e tecnici che ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato da questi grandi campioni. Sono andati via pezzi da novanta, anzi da trecentosessanta: se riesci a sostituirli in un anno allora sei un fenomeno. Ci ...