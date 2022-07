Assalto al Congresso, Biden attacca Trump: “quel 6 gennaio non fece nulla per fermare i rivoltosi” (Di martedì 26 luglio 2022) Forte dell’operazione di disinformazione contro Donald Trump che sta portando avanti la “Commissione parlamentare 6 gennaio”, composta da 9 membri del Congresso Usa, sette dei quali del Partito Democratico e due – i repubblicani Liz Cheney e Adam Kinzinger – considerati i peggiori nemici del tycoon, Joe Biden ne approfitta per attaccare a testa bassa il suo predecessore accusandolo non già di aver fatto qualcosa ma, al contrario, di non aver fatto nulla, cioè di non aver fermato le migliaia di americani che, quel giorno, sconcertati dal risultato elettorale, convinti di aver subito il furto di voti, si radunarono a Capitol Hill. Joe Biden, dunque, attacca Donald Trump e la sua scelta di non agire il 6 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 luglio 2022) Forte dell’operazione di disinformazione contro Donaldche sta portando avanti la “Commissione parlamentare 6”, composta da 9 membri delUsa, sette dei quali del Partito Democratico e due – i repubblicani Liz Cheney e Adam Kinzinger – considerati i peggiori nemici del tycoon, Joene approfitta perre a testa bassa il suo predecessore accusandolo non già di aver fatto qualcosa ma, al contrario, di non aver fatto, cioè di non aver fermato le migliaia di americani che,giorno, sconcertati dal risultato elettorale, convinti di aver subito il furto di voti, si radunarono a Capitol Hill. Joe, dunque,Donalde la sua scelta di non agire il 6 ...

