Alzheimer e demenze, la Regione Lazio approva un piano da oltre un milione di euro (Di martedì 26 luglio 2022) Alzheimer e demenze , la Giunta della Regione Lazio ha approvato un piano per sbloccate un fondo. Previsti un investimento da oltre 1 milione di euro e un'attività di formazione rivolta ai medici di ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022), la Giunta dellahato unper sbloccate un fondo. Previsti un investimento dadie un'attività di formazione rivolta ai medici di ...

