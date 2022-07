Alice canta Battiato, mercoledì 27 luglio a Grado (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo Madame, Umberto Tozzi e Carmen Consoli, arriva un nuovo appuntamento dal grande fascino al Grado Festival – Ospiti d’Autore. Sul palco della Diga Nazario Sauro domani, mercoledì 27 luglio, salirà la meravigliosa Alice, nome d’arte di Carla Bissi, musa ispiratrice del compianto Maestro Franco Battiato, al quale dedica il suo sentito omaggio musicale dal titolo “Alice canta Battiato”. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla cassa dalle 19.00. Porte aperte alle 20.00 con inizio concerto previsto alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it . Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La ... Leggi su udine20 (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo Madame, Umberto Tozzi e Carmen Consoli, arriva un nuovo appuntamento dal grande fascino alFestival – Ospiti d’Autore. Sul palco della Diga Nazario Sauro domani,27, salirà la meravigliosa, nome d’arte di Carla Bissi, musa ispiratrice del compianto Maestro Franco, al quale dedica il suo sentito omaggio musicale dal titolo “”. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla cassa dalle 19.00. Porte aperte alle 20.00 con inizio concerto previsto alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it ., nome d’arte di Carla Bissi, è una delleutrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La ...

