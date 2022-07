Accordo sul grano, l'appello di Erdogan: 'Russia e Ucraina rispettino i patti' (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un appello a rispettare l'Accordo sul grano sottoscritto a Istanbul da Russia, Ucraina , Onu e Turchia, sottolineando che un eventuale 'fallimento ... Leggi su globalist (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente turco Recep Tayyipha lanciato una rispettare l'sulsottoscritto a Istanbul da, Onu e Turchia, sottolineando che un eventuale 'fallimento ...

francescocosta : Oggi su Morning: la bufala sui vitalizi; la Russia ha stretto un accordo sul grano e poi ha bombardato il porto col… - NathalieTocci : In un’Italia avvitata in una spirale politica rivolta all’interno, Putin bombarda #Odesa rendendo l’accordo sul gra… - lucabianchin7 : Tommaso #Pobega riprende a correre e a fare esercizi sul campo a #Villach. Rientro previsto: 6 agosto a Vicenza. Po… - serenel14278447 : 'Entro oggi' un accordo Ue a Bruxelles sul piano per il gasBazaar TV: i personaggi e le tendenze del fashion system! - MauroGiansante : RT @DeShindig: Putin bombarda il porto di Odessa il giorno dopo aver sottoscritto l'accordo sul grano che deve partire dal porto di Odessa.… -