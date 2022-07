Viktor&Rolf: in mostra a Shenzhen i celebri abiti del brand olandese (Di lunedì 25 luglio 2022) Life&People.it La creatività olandese in esposizione: visitabile fino all’8 ottobre “Viktor&Rolf Metafashion!”, la mostra del marchio Viktor & Rolf in scena al Sea World Cuture and Arts Center di Shenzen, in Cina, curata da Pooky Lee e progettata da Nathalie Crinière grazie a Design Society. Si tratta di una retrospettiva che celebra la grande capacità artigianale e la potenza d’ispirazione che si cela dietro uno dei brand europei più importanti degli ultimi anni. Una mostra dall’anima surrealista La mostra ha il merito di raccontare le diverse sfumature del brand, dove convergono estetica, ricerca della forma, tecnica e tantissima sperimentazione. Uno dei protagonisti dell’allestimento è certamente la componente surrealista, corrente che ha influenzato gran parte dei ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 25 luglio 2022) Life&People.it La creativitàin esposizione: visitabile fino all’8 ottobre “Viktor&Rolf Metafashion!”, ladel marchio Viktor & Rolf in scena al Sea World Cuture and Arts Center di Shenzen, in Cina, curata da Pooky Lee e progettata da Nathalie Crinière grazie a Design Society. Si tratta di una retrospettiva che celebra la grande capacità artigianale e la potenza d’ispirazione che si cela dietro uno deieuropei più importanti degli ultimi anni. Unadall’anima surrealista Laha il merito di raccontare le diverse sfumature del, dove convergono estetica, ricerca della forma, tecnica e tantissima sperimentazione. Uno dei protagonisti dell’allestimento è certamente la componente surrealista, corrente che ha influenzato gran parte dei ...

