Vigili del fuoco volontari di Treviglio, entro fine anno partirà il cantiere per la riqualificazione della caserma (Di lunedì 25 luglio 2022) Treviglio. La caserma dei Vigili del fuoco volontari di Treviglio sarà presto riqualificata. L’Amministrazione comunale di Treviglio approverà il progetto entro la fine del mese di luglio. “La valorizzazione del patrimonio comunale come scuole, caserme, biblioteche è uno degli obiettivi del nostro mandato, obiettivo che stiamo realizzando come da programma”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano. La sede dei Vigili del fuoco volontari, dei sommozzatori, della protezione civile e della Croce Rossa rappresenta il cuore dell’operatività trevigliese nelle emergenze. “L’edificio era stato realizzato tra il 1983 e il 1985, le nuove ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022). Ladeideldisarà presto riqualificata. L’Amministrazione comunale diapproverà il progettoladel mese di luglio. “La valorizzazione del patrimonio comunale come scuole, caserme, biblioteche è uno degli obiettivi del nostro mandato, obiettivo che stiamo realizzando come da programma”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano. La sede deidel, dei sommozzatori,protezione civile eCroce Rossa rappresenta il cuore dell’operatività trevigliese nelle emergenze. “L’edificio era stato realizzato tra il 1983 e il 1985, le nuove ...

raffaellapaita : Sono figlia di un #vigiledelfuoco. Ho perso mio papà troppo presto. In questi giorni sta andando a fuoco parte del… - CottarelliCPI : In un solo mese 33mila interventi per incendi boschivi. 141mila persone sono state impiegate per queste operazioni.… - EugenioGiani : Un #incendio terribile quello scoppiato a #Massarosa. La nostra sala regionale è pienamente operativa in azione con… - beatricegigliar : RT @mattjatxt: @giulia_mazzaa @itsmeaidaa_ +++ INCENDIO A CAPO RIZZUTO VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO MA È A CAPU I GIULIA MAZZA A FOCU +++ - nordest24 : Nuovo incendio sul Monte Raut: vigili del fuoco al lavoro ?? Non c'è pace in Friuli Venezia Giulia. Fiamme sul Cars… -