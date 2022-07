Usa, spari in aeroporto a Dallas: stop ai decolli (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Paura oggi al Love Field Airport, aeroporto situato a poche miglia dal centro di Dallas, dove sono stati avvertiti degli spari. La polizia è immediatamente entrata in azione per individuare l’eventuale presenza di un assalitore, mentre la Federal Aviation Administration ha fermato i decolli dallo scalo che serve principalmente gli aerei della Southwest Airlines, riporta la Cnn. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Paura oggi al Love Field Airport,situato a poche miglia dal centro di, dove sono stati avvertiti degli. La polizia è immediatamente entrata in azione per individuare l’eventuale presenza di un assalitore, mentre la Federal Aviation Administration ha fermato idallo scalo che serve principalmente gli aerei della Southwest Airlines, riporta la Cnn. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

