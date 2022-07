Ranking Atp aggiornato al 25 luglio 2022, balzo in avanti di Musetti. Alcaraz in top-5 per la prima volta (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Ranking Atp aggiornato al 25 luglio 2022 vede diverse novità nelle prime posizioni rispetto alla scorsa settimana, oltre che cambiamenti importanti in casa Italia. Per la prima volta in carriera Carlos Alcaraz entra nella top-5, salendo proprio al quinto posto grazie alla finale di Amburgo: lo spagnolo è il più giovane a riuscire in questa impresa da Rafael Nadal nel 2005. Invariate le prime quattro posizioni, con Daniil Medvedev ancora numero uno del mondo davanti a Zverev e proprio al mancino di Manacor, che precede Tsitsipas. Qualche cambiamento proprio fuori dalla top-10, con Matteo Berrettini che recupera una posizione ed è 14°, mentre Jannik Sinner è stabile al decimo posto. In chiave Italia da segnalare l’exploit di Lorenzo ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) IlAtpal 25vede diverse novità nelle prime posizioni rispetto alla scorsa settimana, oltre che cambiamenti importanti in casa Italia. Per lain carriera Carlosentra nella top-5, salendo proprio al quinto posto grazie alla finale di Amburgo: lo spagnolo è il più giovane a riuscire in questa impresa da Rafael Nadal nel 2005. Invariate le prime quattro posizioni, con Daniil Medvedev ancora numero uno del mondo da Zverev e proprio al mancino di Manacor, che precede Tsitsipas. Qualche cambiamento proprio fuori dalla top-10, con Matteo Berrettini che recupera una posizione ed è 14°, mentre Jannik Sinner è stabile al decimo posto. In chiave Italia da segnalare l’exploit di Lorenzo ...

