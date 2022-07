Politiche | sindaci candidati? Enzo Napoli | ”No | grazie!” VIDEO

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ un no, netto, secco che non lascia adito a interpretazioni o ripensamenti quello con il quale il sindaco di Salerno risponde alla domanda su una sua possibile candidatura alle prossime elezioni. La domanda sorge spontanea se il segretario nazionale del partito democratico, Enrico Letta indica i primi cittadini come possibili e preferibilida inserire nei collegi dove la campagna elettorale più veloce che si ricordi dovrà cercare di conquistare il voto degli elettori a tempi da record. Quindi, secondo la ricetta del segretario del PD, meglio puntare su volti noti e affidabili come quello dei. Ma, il sindaco di Salerno Vincricorda di essere stato eletto soltanto un anno fa e che quindi non sarebbe coerente con il suo mandato ...

