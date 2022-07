Osimhen | parla l’amico giornalista | “La verità sul Bayern e il litigio con Spalletti”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sono stati giorni movimentati per l’attaccante nigeriano IlOma Akatugba, amico e membro dell’entourage di Victor, hato ai microfoni di Calciomercato.it. Nel suo intervento … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : Discussione con Osimhen, Spalletti parla alla squadra - flazia24 : RT @AllRoundLazio: ????| PARLA VICTOR OSIMHEN: 'Immobile è il mio attaccante italiano preferito. Mi piace tanto. Anche Vlahovic è molto forte… - Bertolca10 : Parla Victor #Osimhen, tra futuro e allenatore: dice che ha parlato con AdL e rimarrà a Napoli. Poi elogi al tecnic… - xxvii2707 : RT @AllRoundLazio: ????| PARLA VICTOR OSIMHEN: 'Immobile è il mio attaccante italiano preferito. Mi piace tanto. Anche Vlahovic è molto forte… - infoitsport : Napoli, parla Osimhen: “Ecco che cosa penso di Spalletti” -

Sidi un contratto triennale da due milioni di euro a stagione, anche se nei prossimi giorni ... Leggi anche - Napoli, furia: prima lite e poi pace con SpallettiAnche lei,come un leader. 'Ripeto: i nostri punti di riferimento sono Mario e Giovanni, sono loro a dare l'esempio, ma ognuno di noi, in campo, deve assumersi le proprie ...ForzAzzurri.net - Sono stati giorni movimentati per l'attaccante nigeriano Il giornalista Oma Akatugba, amico e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha parlato ai ...“In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto ed è un'opinione che rispetto: io, però, penso che nella prossima stagione potremo fare molto, molto meglio dell'ultima. Ora, però, ci sono alt ...