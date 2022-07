Ondate di calore: l’assessore D’Amato: “Attenzione alta, può fare molto male, soprattutto ad anziani e bambini” (Di lunedì 25 luglio 2022) L’eccezionale impennata delle temperature nel Lazio, e particolarmente nella Capitale, come testimoniano i continui accessi nei pronto soccorso, sta creando seri problemi di salute. Così poco fa, attraverso una nota, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato si è ‘raccomandato’: “L’esposizione alle Ondate di calore e la scarsa idratazione possono provocare gravi danni alla salute soprattutto ad anziani e bambini. Va evitata l’esposizione nelle ore più calde. È assolutamente sconsigliato rimanere all’aperto nelle ore più calde occorre bere molta acqua, soprattutto per gli anziani”. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 25 luglio 2022) L’eccezionale impennata delle temperature nel Lazio, e particolarmente nella Capitale, come testimoniano i continui accessi nei pronto soccorso, sta creando seri problemi di salute. Così poco fa, attraverso una nota,alla Sanità della Regione Lazio, Alessiosi è ‘raccomandato’: “L’esposizione alledie la scarsa idratazione possono provocare gravi danni alla salutead. Va evitata l’esposizione nelle ore più calde. È assolutamente sconsigliato rimanere all’aperto nelle ore più calde occorre bere molta acqua,per gli”. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

