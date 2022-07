Mia e il leone bianco, Summer hits o Zelig? La tv del 25 luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 25 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Mia e il leone bianco”. La piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La sua vita cambia quando nel loro allevamento nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco: nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un’amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino. A quattordici anni, la protagonista scopre che il padre vuole vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “TIM Summer hits – La musica dell’estate”. Dalle più suggestive piazze del nostro Paese, Andrea Delogu e Stefano De Martino portano nelle case degli ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 25su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Mia e il”. La piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La sua vita cambia quando nel loro allevamento nasce Charlie, un raro esemplare di: nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un’amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino. A quattordici anni, la protagonista scopre che il padre vuole vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “TIM– La musica dell’estate”. Dalle più suggestive piazze del nostro Paese, Andrea Delogu e Stefano De Martino portano nelle case degli ...

StefaniaFonto : RT @EmaGranvillano: Cmq pure io quando ho visto per la prima volta Miriam Leone in Tv ho detto 'Quella diventerà mia moglie' ma qualcosa é… - leopardo_leone : quanto amo la mia nonna ???? - hodordue : RT @EmaGranvillano: Cmq pure io quando ho visto per la prima volta Miriam Leone in Tv ho detto 'Quella diventerà mia moglie' ma qualcosa é… - chokoolaterie : domani su rai 1 danno il film più bello della storia del cinema ovvero mia e il leone bianco che ho visto così tant… - EmaGranvillano : Cmq pure io quando ho visto per la prima volta Miriam Leone in Tv ho detto 'Quella diventerà mia moglie' ma qualcos… -