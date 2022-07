Maria Sole Ferrieri Caputi, chi è il primo arbitro donna della Serie A, che sognava di diventare Baggio (Di lunedì 25 luglio 2022) Benvenuta Maria Sole Ferrieri Caputi, la rivoluzione è servita . In questa stagione, infatti, non vedremo l’egemonia maschile a dirigere le partite di Serie A. L’Associazione Italiana Arbitri (che ha scelto il verde per le nuove divise) ha deciso di fare un grande passo avanti nella parità dei diritti tra uomini e donne inserendo la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi nella lista dei direttori di gara che verranno impiegati sui campi di Serie A e Serie B. Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi La donna pronta a scrivere una pagina di storia nel calcio italiano è nata a Livorno il 20 novembre del 1990. Oltre ad essere un ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 25 luglio 2022) Benvenuta, la rivoluzione è servita . In questa stagione, infatti, non vedremo l’egemonia maschile a dirigere le partite diA. L’Associazione Italiana Arbitri (che ha scelto il verde per le nuove divise) ha deciso di fare un grande passo avanti nella parità dei diritti tra uomini e donne inserendo la livornesenella lista dei direttori di gara che verranno impiegati sui campi diA eB. Chi èLapronta a scrivere una pagina di storia nel calcio italiano è nata a Livorno il 20 novembre del 1990. Oltre ad essere un ...

