M5S: Grillo chiude anche su 'rotazione', stop candidature dopo 2 mandati, anche Ue o regione (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Era stato lui stesso a parlarne -in un vecchio post sul suo blog- e a rilanciare con i parlamentari a lui più vicini: con due mandati in Parlamento stop alla vita tra Camera e Senato, ma via libera alle candidature per un seggio in Parlamento europeo o in regione, "bèlin guadagnate anche di più..", aveva ironizzato con più d'un deputato e qualche senatore. Ma ora Beppe Grillo, apprende l'Adnkronos da fonti vicine al fondatore del Movimento, sarebbe contrario anche a quello che viene definito 'principio di rotazione': "in realtà non è mai stato realmente convinto, e ora sulla regola dei due mandati è fermo, granitico. Grillo non vuole nessuna deroga, nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Era stato lui stesso a parlarne -in un vecchio post sul suo blog- e a rilanciare con i parlamentari a lui più vicini: con duein Parlamentoalla vita tra Camera e Senato, ma via libera alleper un seggio in Parlamento europeo o in, "bèlin guadagnatedi più..", aveva ironizzato con più d'un deputato e qualche senatore. Ma ora Beppe, apprende l'Adnkronos da fonti vicine al fondatore del Movimento, sarebbe contrarioa quello che viene definito 'principio di': "in realtà non è mai stato realmente convinto, e ora sulla regola dei dueè fermo, granitico.non vuole nessuna deroga, nella ...

DaniloToninelli : Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi cont… - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, Di Maio sul #M5S: 'Grillo e Di Battista sono nervosi, hanno capito di aver sfasciato tutto'… - riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - fm197544 : RT @Aramcheck76: Avete chiesto il voto per non far vincere #Berlusconi e invece ha vinto lui. Lo avete chiesto per evitare la troika ed è a… - BCarazzolo : RT @Aramcheck76: Avete chiesto il voto per non far vincere #Berlusconi e invece ha vinto lui. Lo avete chiesto per evitare la troika ed è a… -