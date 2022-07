Le firme per presentare le liste? Oltraggio alla democrazia e bavaglio all'opposizione (Di lunedì 25 luglio 2022) Che democrazia è quella dove i giocatori attuali vietano di fatto la partecipazione dei nuovi partiti alla partita elettorale? Finalmente la questione delle firme è uscita dalle chat e sta diventando un tema di riflessione più generale. Conosco l'obiezione: se non ci fossero dei filtri avremmo delle schede elettorali formato lenzuolo. A parte che ci sono Paesi dove non è richiesto un numero di firme da raccogliere e che alle amministrative è una gara a metter su liste civiche a sostegno dei candidati alla carica di sindaco con risvolti finanche grotteschi, ma tralasciamo. E rilanciamo mettendo in fila alcune considerazioni sulle quali ci piacerebbe un confronto col Capo dello Stato se soltanto non avessimo il sospetto che sia egli stesso il primo a non volere disturbatori in gara. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Cheè quella dove i giocatori attuali vietano di fatto la partecipazione dei nuovi partitipartita elettorale? Finalmente la questione delleè uscita dalle chat e sta diventando un tema di riflessione più generale. Conosco l'obiezione: se non ci fossero dei filtri avremmo delle schede elettorali formato lenzuolo. A parte che ci sono Paesi dove non è richiesto un numero dida raccogliere e che alle amministrative è una gara a metter suciviche a sostegno dei candidaticarica di sindaco con risvolti finanche grotteschi, ma tralasciamo. E rilanciamo mettendo in fila alcune considerazioni sulle quali ci piacerebbe un confronto col Capo dello Stato se soltanto non avessimo il sospetto che sia egli stesso il primo a non volere disturbatori in gara. ...

