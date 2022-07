L’89enne che uccide la figlia malata di Alzheimer e poi si toglie la vita

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022) Una storia di solitudine e disperazione quella che ha visto protagonisti un 89enne e una 56enne di Marigliano, in provincia di Napoli: padre e, entrambi morti per un colpo di arma da fuoco. L’uomo avrebbe sparato alladida tempo, e poi avrebbe rivolto l’arma contro se stesso. I soccorritori lo hanno trovato agonizzante e portato all’Ospedale del Mare, dove è deceduto dopo poche ore a causa della gravità delle ferite riportate. Dalle indagini, affidate ai carabinieri della stazione locale e a quelli della Compagnia di Castello di Cisterna, gli inquirenti sono abbastanza certi si sia trattato di un caso di omicidio-suicidio. Il corpo dell’uomo è stato trovato riverso a terra non lontano da quello dellain un appartamento di via Masseria Surdo, traversa di via ...