Imprese | intesa Assolombarda-Inps per semplificazione e digitalizzazione procedure

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - È stato siglato oggi il protocollo d'intesa tra Assolombarda e Inps filiale metropolitana di Milano per garantire chiarezza nei processi e tempi di risposta certi per le Imprese attraverso procedure semplificate e digitali. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'intesa, della validità di due anni, renderà ancora più snello e veloce il rapporto tra le Imprese e l'istituto. "L'accordo firmato oggi -spiega Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda- è il frutto di una collaborazione che ci vede da tempo impegnati con la Pubblica amministrazione, in una logica di semplificazione, innovazione e di servizio alle Imprese. Grazie a questo protocollo con la filiale

