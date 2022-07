Gruppo Cap | con ' Milano città spugna' 50 mln per contrastare allagamenti e erosione suolo

(Di lunedì 25 luglio 2022), 25 lug.(Adnkronos) - In arrivo 50 milioni di euro per realizzare 90 progetti di drenaggio urbano sostenibile in 32 comuni dell'hinterland milanese. Si chiama progetto '' e vedrà coinvoltoCap, gestore del servizio idrico dellametropolitana di, che ha ottenuto l'ammissione al finanziamento dal ministero dell'Interno per uno dei bandi nell'ambito del Pnrr presentato proprio dallametropolitana di. Le risorse consentiranno all'utility lombarda di realizzare interventi di riqualificazione per prevenirel'dele gli effetti del cambiamento climatico su tutto l'hinterland ...

BancaIfis : #BancaIfis vince il premio “Most Improved Company in Investor Relations - Small Cap” in occasione degli Italian Inv… - AseroGiovanna : RT @RadioTrincea: Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna Fondazione Enpam Fondazione Fiera di Milano Fondazione Filippo Caracciolo Fonda… - EnricoBernasc10 : RT @RadioTrincea: Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna Fondazione Enpam Fondazione Fiera di Milano Fondazione Filippo Caracciolo Fonda… - RadioTrincea : Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna Fondazione Enpam Fondazione Fiera di Milano Fondazione Filippo Caracciolo… - gruppocap : #16giugno Un mese fa abbiamo inaugurato la nuova sede di #GruppoCAP a Milano. Un progetto di rigenerazione urbana c… -

gazzettadimilano.it

in partnership con ELITE, il private market delEuronext che connette le imprese a diverse ... A., che ha agito anche in qualità di arranger attraverso la struttura Corporate Finance Mid -...Con il termine altcoin si intende ildi valute alternative alla principale (Bitcoin). Esse ... Si tratta della seconda moneta sul mercato per market, valore e popolarità. Ethereum non è altro ... Capirci un tubo, il podcast sulla siccità del Gruppo Cap. Milano, 25 lug. (Adnkronos) - In arrivo 50 milioni di euro per realizzare 90 progetti di drenaggio urbano sostenibile in 32 comuni dell'hinterland milanese. Si chiama progetto 'Milano città spugna' e ...l’Italia femminile under 12 capitana da Alberto Tirelli ha inaugurato con un successo la sua Summer Cup by Dunlop sul campo del Forza e Costanza.