Borsa: a Tokyo apertura in ribasso ( - 0,62%) (Di lunedì 25 luglio 2022) La Borsa di Tokyo ha aperto in ribasso in scia alle perdite di Wall Street, con gli investitori scoraggiati da un importante sondaggio mensile sull'attività economica che ha alimentato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Ladiha aperto inin scia alle perdite di Wall Street, con gli investitori scoraggiati da un importante sondaggio mensile sull'attività economica che ha alimentato la ...

iconanews : Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,62%) - ansa_economia : Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,62%). Il dollaro si rafforza sullo yen,136,45 contro 136,05 di venerdì #ANSA - fisco24_info : Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,62%): Il dollaro si rafforza sullo yen,136,45 contro 136,05 di venerdì - fisco24_info : Borsa: Asia in ordine sparso, futures negativi, Tokyo +0,4%: In arrivo indici Pmi di Francia, Germania, Eurozona e… -