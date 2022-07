ATP Kitzbuhel 2022: Coria elimina Garin. Avanzano Joao Sousa e Lehecka (Di lunedì 25 luglio 2022) È terminata da poco la prima giornata dell’ATP 250 di Kitzbuhel. Sulla terra rossa austriaca si sono disputati oggi le prime sette partite valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano il turno Joao Sousa, Jiri Lehecka e Federico Coria. Il portoghese (testa di serie n.8) supera il ceco Vit Kopriva (n.159 ATP) per 6-1 7-5, il ceco Lehecka (n.68 del ranking) batte il brasiliano Thiago Monteiro (n.67) per 7-6(6) 6-4 e l’argentino (n.73) sconfigge il cileno Cristian Garin (n.71) per 6-4 7-5 Negli altri incontri di giornata il serbo Dusan Lajovic (n.80) ha la meglio sull’ucraino Vitaliy Sachko (n.265) con il punteggio di 6-4 7-6(5), il peruviano Juan Pablo Varillas (n.109 ATP) supera lo spagnolo ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) È terminata da poco la prima giornata dell’ATP 250 di. Sulla terra rossa austriaca si sono disputati oggi le prime sette partite valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano il turno, Jirie Federico. Il portoghese (testa di serie n.8) supera il ceco Vit Kopriva (n.159 ATP) per 6-1 7-5, il ceco(n.68 del ranking) batte il brasiliano Thiago Monteiro (n.67) per 7-6(6) 6-4 e l’argentino (n.73) sconfigge il cileno Cristian(n.71) per 6-4 7-5 Negli altri incontri di giornata il serbo Dusan Lajovic (n.80) ha la meglio sull’ucraino Vitaliy Sachko (n.265) con il punteggio di 6-4 7-6(5), il peruviano Juan Pablo Varillas (n.109 ATP) supera lo spagnolo ...

sportface2016 : #GeneraliOpen | Programma ed orari martedì 26 luglio con #Sonego - infoitsport : Tennis, ATP Kitzbühel 2022: Matteo Berrettini e Casper Ruud rinunciano, cambia completamente il tabellone - ilmaschioalphre : ?? Quanti azzurri a #Umago! Nick #Kyrgios scalda i motori per il ritorno in campo, #Alcaraz cerca subito la rivincit… - planetwin365ita : ?? Al termine dell'Open di #Gstaad i 2 finalisti, nonché le prime due teste di serie dell'ATP di #Kitzbuhel, danno f… - OA_Sport : ATP Kitzbühel 2022: niente Austria per Matteo Berrettini e Casper Ruud, che torneranno in campo direttamente nella… -