Stano: ''Io come Korzeniowski? Ora Parigi 2024 per entrare nella storia'' (Di domenica 24 luglio 2022) Massimo Stano, dopo l'oro olimpico nei 20 km, vince il titolo mondiale nei 35 km di marcia. Solo Robert Korzeniowski ci era riuscito prima: ecco le ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 24 luglio 2022) Massimo, dopo l'oro olimpico nei 20 km, vince il titolo mondiale nei 35 km di marcia. Solo Robertci era riuscito prima: ecco le ...

FutbolDaltonico : RT @PietroCelotti: Anche la vittoria ai mondiali di oggi Massimo Stano se la porta dietro da quel 2019, io credo. Grazie per questa intervi… - zazoomblog : Atletica Massimo Stano leggenda come solo 3 azzurri prima di lui. E il Mondiale diventa da 8 - #Atletica #Massimo… - MichelePolli : RT @PietroCelotti: Anche la vittoria ai mondiali di oggi Massimo Stano se la porta dietro da quel 2019, io credo. Grazie per questa intervi… - destefanoaless : RT @PietroCelotti: Anche la vittoria ai mondiali di oggi Massimo Stano se la porta dietro da quel 2019, io credo. Grazie per questa intervi… - maxbasello : @putino E sta gente vota un programma nullo come quello della Meloni. Stano il mondo. -