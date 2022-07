Shock in tv! “Parte del mio cervello non c’è più”, il dramma della protagonista di una serie cult (Di domenica 24 luglio 2022) Una delle protagoniste delle serie cult del momento ha raccontato di non avere più Parte del cervello: dramma nel mondo del cinema. Un vero e proprio dramma ha colpito il mondo del cinema in queste ore. Infatti una delle protagoniste di una serie televisiva cult ha rivelato di non avere più Parte del cervello. Scopriamo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Una delle protagoniste delledel momento ha raccontato di non avere piùdelnel mondo del cinema. Un vero e proprioha colpito il mondo del cinema in queste ore. Infatti una delle protagoniste di unatelevisivaha rivelato di non avere piùdel. Scopriamo L'articolo proviene da Inews24.it.

radiokemonia : Stai ascoltando: Peter Gabriel-Shock The Monkey La musica anni 80 solo su - PugliaPosttv : Un Incontro insolito nelle campagne Brindisine - ciccio_1990 : Boxe, Tyson shock: 'Penso che morirò molto presto' - Cinema, Tv e Teatro - iezed : @Covidioti Te non sei la tv. Oramai il metodo è stato consolidato con il covid: un'evento inaspettato, un pò di mor… - radiokemonia : Stai ascoltando: Peter Gabriel-Shock The Monkey La musica anni 80 solo su -