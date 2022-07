Ponte Mammolo: due ragazze aggredite alla fermata della Metro, la loro testimonianza fa arrestare il malvivente (Di domenica 24 luglio 2022) Nonostante lo choc per l’aggressione subita hanno deciso di denunciare tutto alla Polizia. E proprio grazie all’identikit fornito è stato possibile assicurare il malvivente alla Giustizia. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi presso la fermata della Metro B Ponte Mammolo. aggredite alla fermata della Metro da uno straniero L’uomo, un 29enne cittadino romeno, presso la stazione Metro linea B di Ponte Mammolo, come detto, ha aggredito le due ragazze, non si sa se a scopo di rapina o altro, che sono fortunatamente riuscite a fuggire in tempo. La testimonianza E proprio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 luglio 2022) Nonostante lo choc per l’aggressione subita hanno deciso di denunciare tuttoPolizia. E proprio grazie all’identikit fornito è stato possibile assicurare ilGiustizia. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi presso lada uno straniero L’uomo, un 29enne cittadino romeno, presso la stazionelinea B di, come detto, ha aggredito le due, non si sa se a scopo di rapina o altro, che sono fortunatamente riuscite a fuggire in tempo. LaE proprio ...

CorriereCitta : Ponte Mammolo: due ragazze aggredite alla fermata della Metro, la loro testimonianza fa arrestare il malvivente - CIsmaele : RT @romatoday: Aggredite in metro mentre tornano dal concerto, notte da incubo per due ragazze - underskilled : RT @romatoday: Aggredite in metro mentre tornano dal concerto, notte da incubo per due ragazze - charliecarla : RT @romatoday: Aggredite in metro mentre tornano dal concerto, notte da incubo per due ragazze - romatoday : Aggredite in metro mentre tornano dal concerto, notte da incubo per due ragazze -