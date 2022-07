“Paralisi del Parlamento” Tutti in ansia | la riforma bloccata che causa il tilt

(Di domenica 24 luglio 2022) La prima legislatura a 'scartamento ridotto', quella con il taglio dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, rischia di finire fuori i binari. O, comunque, di incepparsi subito dopo il via fissato al 13 ottobre. Il motivo? I regolamenti parlamentari. Anzi, ladei regolamenti parlamentari. Indispensabile adella 'dieta dimagrante' imposta dalla legge fortemente voluta dal M5s, è rimasta lettera morta per colpa della fine prematura della legislatura. "Alla Camera laera già pronta, ma ora tutto rischia di saltare", spiega Andrea Giorgis (Pd), componente della Giunta del regolamento. I dem si erano particolamente spesi per un restyling delle norme interne che, tra le altre cose, avrebbe messo un freno ai famigerati cambi di casacca: oltre 300 sino ad oggi con casi da vertigine come quello di Michela ...

_strategie : Il demone della paralisi del sonno dopo il concerto di dua lipa - Dionigi64 : RT @RobCalvano: Si è ignorata l'urgenza di adeguare #regolamentiparlamentari a #riduzionenumeroparlamentari e nuove camere rischieranno par… - pinabarrow : Devastante vedere questa cosa prima di andare a dormire . La paralisi del sonno adesso, buonanotte - amalincuore : ma le situazioni peggiori che ha vissuto la notaia?????? PARALISI DEL SONNO - IaconeMarco : RT @RobCalvano: Si è ignorata l'urgenza di adeguare #regolamentiparlamentari a #riduzionenumeroparlamentari e nuove camere rischieranno par… -

State of Mind

... convulsioni, fino allae al coma. importante rivolgersi immediatamente al medico di base o alle strutture ospedaliere fin dalla comparsa dei primi sintomi. La newsletterCorriere...Inoltre, si prevede una semplificazionevoto sui decreti, perché viene abolita la prassi finora vigente in Senato per cui si rivotano in aula gli emendamenti votati in commissione. Le altre ... Paralisi del sonno: la presenza di fenomeni allucinatori "Alla Camera la riforma era già pronta, ma ora tutto rischia di saltare", spiega Andrea Giorgis (Pd), componente della Giunta del regolamento. I dem si erano particolamente spesi per un restyling ...I sintomi, tra cui la paralisi, sono sempre gli stessi" Emergenza caldo e siccità: in difficoltà anche gli animali e non mancano infatti i soccorsi, nei comuni della nostra provincia, del Rifugio ...