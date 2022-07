Mertens, è quasi addio con il Napoli (Di domenica 24 luglio 2022) La storia tra Mertens e il Napoli è arrivata ad un punto di rottura. Soprattutto dopo le dichiarazioni di De Laurentiis. Il patron Azzurro è intervenuto in radio per parlare della situazione dell’attaccante belga: “Quando il tifoso mi dice ‘Perché non tieni Mertens?’, io posso rispondere solo una cosa. Mertens si è proposto per un altro anno, perché sa di avere 35 anni e poi deve ritirarsi”. Poi ha continuato insistendo sul lato economico: “Se anche lui ne fa una questione solo di vil denaro allora io poi devo rifiutare. Sì, io gli ho offerto 4,5 milioni lordi e lui ha rifiutato. Allora io l’ho ringraziato, a lui, al figlio Ciro, alla moglie, per tutto quello ci ha trasferito in questi anni con tutti gli straordinari gol realizzati.Se anche lui ne fa una questione solo di vil denaro allora io poi devo rifiutare. Se io ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 24 luglio 2022) La storia trae ilè arrivata ad un punto di rottura. Soprattutto dopo le dichiarazioni di De Laurentiis. Il patron Azzurro è intervenuto in radio per parlare della situazione dell’attaccante belga: “Quando il tifoso mi dice ‘Perché non tieni?’, io posso rispondere solo una cosa.si è proposto per un altro anno, perché sa di avere 35 anni e poi deve ritirarsi”. Poi ha continuato insistendo sul lato economico: “Se anche lui ne fa una questione solo di vil denaro allora io poi devo rifiutare. Sì, io gli ho offerto 4,5 milioni lordi e lui ha rifiutato. Allora io l’ho ringraziato, a lui, al figlio Ciro, alla moglie, per tutto quello ci ha trasferito in questi anni con tutti gli straordinari gol realizzati.Se anche lui ne fa una questione solo di vil denaro allora io poi devo rifiutare. Se io ...

