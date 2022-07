Koundé tra Barcellona e Chelsea, le ultime (Di domenica 24 luglio 2022) Continua il duello di calciomercato tra Barcellona e Chelsea per Jules Koundé. Il difensore francese, in uscita dal Siviglia, rappresenta uno degli obiettivi principali per il reparto arretrato di Xavi e Tuchel. Nell’ultima stagione con la maglia del club biancorosso, Koundé ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto inoltre 3 reti ed 1 assist, riconosciuto di fatto come perno difensivo insieme al compagno di reparto Diego Carlos. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Fabrizio Romano, il Chelsea avrebbe presentato al club andaluso un’offerta di 55 milioni di sterline per il francese classe 1998, ma al momento non ci sarebbe l’accordo tra le due società. Koundé-Barcellona-Chelsea Il club blaugrana, ad ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Continua il duello di calciomercato traper Jules. Il difensore francese, in uscita dal Siviglia, rappresenta uno degli obiettivi principali per il reparto arretrato di Xavi e Tuchel. Nell’ultima stagione con la maglia del club biancorosso,ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto inoltre 3 reti ed 1 assist, riconosciuto di fatto come perno difensivo insieme al compagno di reparto Diego Carlos. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Fabrizio Romano, ilavrebbe presentato al club andaluso un’offerta di 55 milioni di sterline per il francese classe 1998, ma al momento non ci sarebbe l’accordo tra le due società.Il club blaugrana, ad ...

Calcio_Mercat0 : È un testa a testa tra il #Chelsea e il #Barcellona per il difensore francese #Kounde. Il club inglese per ora è in… - rizzia0 : discreta narrazione anche per kounde tra barcellona siviglia chelsea ?? - CalcioNews24 : Kounde, è sfida tra Chelsea e Barcellona - SalisFra : @Spina14_acm @JulzOa Onestamente si, aspetto un Milan Barcellona in Champions, la loro difesa fa piangere, migliora… - _wesleyxsmile : tra un pò mi metto a dormire spero solo che non si mettano a far casino con la signora kounde -

