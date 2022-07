In risposta a Concita De Gregorio. Lettera (Di domenica 24 luglio 2022) Inviato da Antonio Macchione - Non conosco la situazione delle scuole superiori, anche se ho carissimi amici che insegnano/hanno insegnato ai tecnici e ai professionali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 luglio 2022) Inviato da Antonio Macchione - Non conosco la situazione delle scuole superiori, anche se ho carissimi amici che insegnano/hanno insegnato ai tecnici e ai professionali. L'articolo .

orizzontescuola : In risposta a Concita De Gregorio. Lettera - kaio_poiel : Concita De Gregorio: 'non parlate uno sull'altro, non è abitudine della casa'. 'non dica ancora che è un semplice… - zazoomblog : Concita De Gregorio nella bufera per la frase su Draghi: «Tono da titolare di cattedra Harvard finito in un albergh… - barbaralai84 : RT @LizzyFlour: Miglior risposta Cara Concita De Gregorio, non conosco l'istituto alberghiero di Massa Lubrense, ma se insegnano agli all… - maria_ciardi : RT @LizzyFlour: Miglior risposta Cara Concita De Gregorio, non conosco l'istituto alberghiero di Massa Lubrense, ma se insegnano agli all… -