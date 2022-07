Il Papa è partito per il Canada (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Papa Francesco è partito per il Canada, in quello che è il suo 37mo viaggio apostolico ma soprattutto è un "pellegrinaggio penitenziale" nei confronti dei Nativi canadesi. Il Pontefice è salito in sedia a rotelle sul vettore dell'Ita Airways sulla pista dell'Aeroporto di Fiumicino. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, fa sapere la Santa Sede, il Pontefice si è trasferito in auto all'Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino da dove, alle ore 9.16 - a bordo di un A330/ITA Airways - è partito alla volta di Edmonton. L'arrivo all'Aeroporto Internazionale di Edmonton è previsto per le ore 11.20 (19.20 ora di Roma). Prima di lasciare Santa Marta, il Papa si è rivolto con un tweet alle popolazioni indigene canadesi che rappresenteranno, in questo viaggio, il suo interlocutore principale. "Cari ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI -Francesco èper il, in quello che è il suo 37mo viaggio apostolico ma soprattutto è un "pellegrinaggio penitenziale" nei confronti dei Nativi canadesi. Il Pontefice è salito in sedia a rotelle sul vettore dell'Ita Airways sulla pista dell'Aeroporto di Fiumicino. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, fa sapere la Santa Sede, il Pontefice si è trasferito in auto all'Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino da dove, alle ore 9.16 - a bordo di un A330/ITA Airways - èalla volta di Edmonton. L'arrivo all'Aeroporto Internazionale di Edmonton è previsto per le ore 11.20 (19.20 ora di Roma). Prima di lasciare Santa Marta, ilsi è rivolto con un tweet alle popolazioni indigene canadesi che rappresenteranno, in questo viaggio, il suo interlocutore principale. "Cari ...

Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Papa Francesco partito per il Canada: viaggio “penitenziale” per chiedere perdono a nativi - sulsitodisimone : Il Papa è partito per il Canada - FraLauricella : RT @SkyTG24: Papa Francesco partito per il Canada: viaggio “penitenziale” per chiedere perdono a nativi - giacometta88 : - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Papa Francesco partito per il Canada: viaggio “penitenziale” per chiedere perdono a nativi -