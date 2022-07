Ferrari, capolavoro in Francia: Sainz 'tira' Leclerc in pole: ecco il gioco di squadra (Di domenica 24 luglio 2022) Il 'gioco di squadra'. Una pole position nel nome del team. Il predestinato conferma il suo talento puro. Innato. Sul giro secco è veramente un marziano, insuperabile. Ieri, nel GP di Francia, il ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022) Il 'di'. Unaposition nel nome del team. Il predestinato conferma il suo talento puro. Innato. Sul giro sè veramente un marziano, insuperabile. Ieri, nel GP di, il ...

xblunotte : RT @Libero_official: #Leclerc in pole, #Sainz velocissimo e #Verstappen spiazzato: le #Ferrari volano nelle qualifiche del #FranceGp https… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Ferrari, capolavoro in Francia: Sainz “tira” Leclerc in pole: ecco il gioco di squadra - ilmessaggeroit : Ferrari, capolavoro in Francia: Sainz “tira” Leclerc in pole: ecco il gioco di squadra - mastrodea74 : @Eurosport_IT #FrenchGP #Leclerc #Sainz #essereFerrari GRAN BEL GIOCO DI SQUADRA, CAPOLAVORO LECLERC È FANTASTICO… - Milly_Sunshine : Vecchie edizioni del GP di Francia, dal Blog Obsolete Narrazioni (F1, Indycar, Formula E, Extreme E e altre serie)… -