Carnevali ufficializza le cifre di due cessioni | che incasso per il Sassuolo

(Di domenica 24 luglio 2022) Attraverso un’intervista al Corriere dello Sport, Giovanni, Ad dei neroverdi, hato ledegli affari Jeremie Boga (di gennaio) e Gianluca Scamacca, fresco di cessione al West Ham. Queste le parole: “Ventidue milioni Boga, 36 più 6 di bonus e il 10 per cento sull’eventuale rivendita per Scamacca. Mi sembra una buona cosa, no? Anche perché il West Ham è una società di vendite. Scamacca è il presente e il futuro dell’Italia, un attaccante completo, è molto migliorato nell’ultimo anno, ha potenzialità ancora inespresse“.Boga Scamacca Per Boga si è trattato di un passaggio dalall‘Atalanta, mentre per Scamacca si tratta della sua terza esperienza estera, pur avendo appena 23 anni. I due soggiorni olandesi al Psv prima e Zwolle dopo costituiscono il ...

Dopo lo stallo degli ultimi giorni, la trattativa tra Sassuolo e PSG per Gianluca Scamacca rischia di andare in retromarcia. Il club parigino ha infatti ufficializzato l'arrivo di Hugo Ekitike dallo S ...