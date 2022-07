Alta tensione in casa Napoli: Spalletti caccia Osimhen dall’allenamento | VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) E’ scoppiato un nuovo caso al Napoli e il protagonista è il calciatore più importante: Victor Osimhen. Clima di tensione in campo a Castel di Sangro durante l’allenamento del pomeriggio: nel corso della partitella tra gialli e blu, l’attaccante si è lamentato con Anguissa per un fallo nei confronti del suo compagno di squadra Ostigard. Dopo qualche parola fuori posto del nigeriano, Spalletti ha interrotto l’allenamento e mandato via l’ex Lille. “Stai parlando troppo, vai a farti la doccia”, le parole di Spalletti nei confronti di Osimhen. Il Napoli continua la preparazione in vista dell’inizio del campionato e la dirigenza è concentrata sul calciomercato. La squadra ha bisogno di rinforzi dopo gli addii importanti di Insigne, Mertens e Koulibaly. Il nervosismo di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 luglio 2022) E’ scoppiato un nuovo caso ale il protagonista è il calciatore più importante: Victor. Clima diin campo a Castel di Sangro durante l’allenamento del pomeriggio: nel corso della partitella tra gialli e blu, l’attaccante si è lamentato con Anguissa per un fallo nei confronti del suo compagno di squadra Ostigard. Dopo qualche parola fuori posto del nigeriano,ha interrotto l’allenamento e mandato via l’ex Lille. “Stai parlando troppo, vai a farti la doccia”, le parole dinei confronti di. Ilcontinua la preparazione in vista dell’inizio del campionato e la dirigenza è concentrata sul calciomercato. La squadra ha bisogno di rinforzi dopo gli addii importanti di Insigne, Mertens e Koulibaly. Il nervosismo di ...

