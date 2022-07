?Rubano la carrozzina a una ragazza disabile solo per farci un giro (Di domenica 24 luglio 2022) Una giovane ragazza disabile di Siena ha subito il furto della sua carrozzina elettrica solo perché volevano farci un giro. Il mezzo, completamente distrutto, e i colpevoli sono stati rintracciati Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 luglio 2022) Una giovanedi Siena ha subito il furto della suaelettricaperché volevanoun. Il mezzo, completamente distrutto, e i colpevoli sono stati rintracciati

