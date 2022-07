GDS_it : Svolta nelle indagini sulla turista violentata a #Trapani, denunciati a piede libero 4 ragazzi #agrigentini. La fin… - leggoit : Turista violentata dal branco in spiaggia: la 27enne finlandese accerchiata da 4 ragazzi di Ribera - palermo24h : Turista finlandese violentata, sospettati quattro giovani di Ribera - corrmezzogiorno : #Palermo Turista finlandese denuncia: violentata da 4 persone - Tp24it : Trapani, la turista violentata dal branco. Ecco dove è avvenuto tutto -

...dal branco eda un 17enne egiziano: i bagnanti lo bloccano mentre tenta di fuggire Violenza sessuale Lo stupro sarebbe avvenuto in un residence vicino alla spiaggia, che la...Una donna di 27 anni, della Finlandia, giunta in vacanza a Trapani, sarebbe stata vittima di violenza sessuale. Lei, dopo il presunto stupro, ha telefono ai Carabinieri, che l'hanno raggiunta in un ...Denunciati i quattro giovani accusati di violenza sessuale nei confronti della turista finlandese di 27 anni a Trapani nella notte fra giovedì e venerdì. I ...Poi la decisione di proseguire la serata in un lido balneare al lungomare Dante Alighieri. = '1658553442' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') AND categoria_news_id = ' ...